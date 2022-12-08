Злой рок? В столице Приморья 7 декабря вспыхнуло заведение

Кафе загорелось вечером. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Не успели жители Владивостока отойти от ужаснейшей новости о пожаре в известном на весь мир ресторане Zuma, как в тот же вечер, 7 декабря, сгорело еще одно заведение. Это случилось на улице Лазурная, известной среди местных, как Шамора.

Кафе загорелось в восемь часов вечера, уже через пять минут на место пожара прибыли спасатели. К этому времени огонь уничтожил 20 квадратных метров кровли. К счастью, в это время кафе было уже закрыто, поэтому никто из персонала и посетителей не пострадал.

Напомним, в ночь на 7 декабря один из главных символов Владивостока – ресторан Zuma сгорел дотла. Дым и пламя охватили здание, персонал успел выйти на улицу. Сообщение спасатели получили в 0:57. Выбежавшие из здания сотрудники были вынуждены в шоке смотреть, как стихия пожирает их «дом». Побороть огонь полностью удалось лишь к 10 часам утра. Но от ресторана остался только каркас здания. Все внутри выжжено.

ПО ТЕМЕ:

Пожар в ресторане Zuma во Владивостоке: как это было глазами персонала

Сотрудник ресторана Zuma в столице Приморья рассказал о первых минутах пожара в ресторане Zuma во Владивостоке 7 декабря 2022 года (подробнее)

Остался только остов: как выглядит лучший ресторан Дальнего Востока Zuma после пожара 7 декабря 2022 года

«Комсомолка» публикует хронологию пожара в Zuma во Владивостоке, возможные причины и соболезнования общественных деятелей (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодняя радость в посылке. Делимся секретом, как удивить близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.