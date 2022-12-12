Дорожные службы в Приморье готовы к разгулу стихии и круглосуточному дежурству

Более 100 единиц техники работает на дорогах Приморья. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

По прогнозам синоптиков, 12 декабря сильный снегопад обрушится на Приморье. Специальные службы подготовились к непогоде. Именно поэтому на опасных участках трасс устанавливают снегоуборочную технику, а дорожники переведены в круглосуточный режим работы, сообщили в правительстве Приморского края.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что более 100 единиц техники работает на дорогах края. Проезд обеспечен ко всем населенным пунктам.

– Мы готовимся работать сегодня в ночь. Сейчас идет подготовка техники, заготовка противогололедных материалов. Будем мониторить температуру, так как утром 13 декабря обещают дождь. Поэтому ситуация будет сложная, – отмечают в Примавтодоре.

Следует отметить, что в случае необходимости ГИБДД совместно с дорожными службами будет ограничивать проезд на перевалах и опасных участках трассы. Используется такая мера для очистки и обработки дорог.

Водителей просят не покидать населенные пункты и отказаться от поездок на собственном транспорте. По состоянию на 12:00, все автобусы продолжают свои маршруты согласно расписанию.

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