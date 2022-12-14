Представители топовых вузов Приморья помогают выпускникам школ определиться с выбором профессии

Непростое решение предстоит принять старшеклассникам. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Одиннадцатый класс – непростое время для каждого ученика, ведь совсем скоро подросткам предстоит сдать итоговые экзамены и определиться с выбором будущей профессии. Как набрать достаточное количество баллов и поступить на желанный факультет или же найти себя в чем-то новом рассказывают школьникам Владивостока на профориентационных встречах «Твой выбор» представители ведущих вузов Приморского края.

Ученики узнают, как правильно подавать документы и заявление на поступление в университет. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Мероприятия проходят на базе школ в разных районах Владивостока. На них ребята узнают не только о правилах поступления в 2023 году, но и о необходимых документах и сроках подачи заявлений. Кроме того, старшеклассники смогут поговорить со студентами различных направлений и узнать некоторые лайфхаки.

Следующая встреча пройдет уже 14 декабря. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Помимо этого, на площадках организуют ярмарки вузов. В них принимают участие такие университеты, как ДВФУ, ВВГУ, МГУ им. Невельского, ТГМУ, Дальрыбвтуз. Именно здесь будущие выпускники могут встретиться с представителями крупных предприятий, которые готовы предложить ребятам возможности поступления на целевое обучение, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Вузы, которые мы пригласили на профориентационные встречи, - это ведущие университеты Приморского края. Все они имеют возможность предоставить ребятам широкий выбор направлений высшего образования с большим количеством бюджетных мест. Это хорошая возможность для одиннадцатиклассников, которые уже совсем скоро будут выбирать выпускные экзамены, определиться с факультетом и задать интересующие вопросы об обучении и поступлении, - рассказал первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Посетить встречи могут не только выпускники, но и их родители. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Следует отметить, что ближайшая встреча «Твой выбор» пройдет 14 декабря в 18:30 на базе школы № 74, расположенной по адресу Харьковская, 7. Посетить интересное и полезное мероприятие могут не только подростки, но и их родители.

Профориентационные встречи уже прошли во Фрунзенском, Первореченском, Советском и Ленинском районах и полюбились старшеклассникам Владивостока.

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