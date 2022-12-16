«Cоллерс» завершил выкуп доли Mazda в совместном предприятии во Владивостоке за 1 евро

На заводе производили в том числе Mazda 6. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПАО «Соллерс» завершила сделку о покупке доли Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Как писала редакция, договорная стоимость составила 1 евро. О завершении сделки стало известно после изменения данных в реестре ЕГРЮЛ.

Японская сторона сохранила за собой право выкупа своей доли в паритетном заводе в течение трех лет. ПАО «Соллерс Авто» убрал второе слово из названия, а площадка сменила название с «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» на «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ). Именно там собирали Mazda CX5 и CX9.

Что касается планов отечественного завода, вероятно, теперь он будет производить кроссоверы китайского концерна Chery и сосредоточится на собственных проектах бренда. Машины из Поднебесной уже были замечены на территории бывшего японо-российского СП в ноябре 2022 года. На запрос «КП» о том, достоверна ли эта информация, в компании пока не ответили.

Напомним, на сделку пошли из многомиллионных убытков Mazda. Поставлять комплектующие после введения санкций стало трудно, завод практически простаивает с мая 2022 года.

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