Заливать каток вокруг новогодней елки начали на главной площади Уссурийска

На открытии ледового городка состоится необычное шоу. Фото: Администрация Уссурийска

Подготовка к Новому году стремительно набирает обороты в городе Уссурийске. Рабочие уже установили на центральной площади елку, а заливка необычного катка вокруг нее началась 19 декабря. Официальное открытие зимнего городка пройдет уже в эту субботу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе администрации.

В этом году главной тематикой в украшении городского пространства стали декорации русско-народном стиле: гжель и дымковская игрушка. Подрядчики уже не только поставили зеленую красавицу на площади, но и украсили ее синими, белыми и красными шарами. В скором времени на елке появятся также новогодние световые ретро-открытки.

Следует отметить, что каток на площади в этом году будет иметь необычную конфигурацию в виде нескольких кругов. Первый – для малышей, а второй, больший по размеру, – предназначен для взрослых и подростков. Кроме того, рабочие сделают его в виде беговой дорожки, на которой легко набрать высокую скорость и прокатиться с ветерком.

Центральную площадь Уссурийска украшают к Новому году. Фото: Администрация Уссурийска

– Мы уже установили елку, опоры под световой проход и залили первый лед. Электрики работают над световой гирляндой, которая будет украшать каток по периметру. В этом году мы решили разделить каток для детей и взрослых, так безопаснее и комфортнее для всех, – рассказал общественный советник по культуре, куратор проекта по оформлению городской среды, режиссер Алексей Шеин.

Открытие ледового городка пройдет в 17:00 часов. На нем для приморцев выступят различные творческие коллективы, фигуристы и спортсмены Уссурийского городского округа.

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