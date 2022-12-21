Из-за снежного циклона специалисты вновь перекрыли движение на спуске Капитана Шефнера. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сильный снегопад, который обрушился на Владивосток утром 21 декабря, стал причиной многих проблем. Занятия в школах отменили, а специальные службы работают в усиленном режиме. Несмотря на то, что они обрабатывают дороги реагентами, один из опасных спусков перекрыли уже в 9 утра. Подробности в материале «Комсомольской правды».

Причиной данной меры стал снежный циклон. Фото: Администрация Владивостока

Как сообщили специалисты «Содержания городских территорий» Владивостока, в связи с началом осадков спуск на улице Капитана Шефнера закрыт для движения автотранспорта. Дорожники выставили блоки, чтобы провести обработку противогололедными средствами. Однако во сколько откроют данный участок – неизвестно, ведь, по прогнозам синоптиков, снегопад к обеду усилится.

Некоторые дороги перекрыли бетонными блоками. Фото: Администрация Владивостока

Следует отметить, что перекрыли движение для автомобилей также на спуске от авторынка к Зеленому бульвару. Проезд по трассе Седанка – Патрокл, по данным на 9:40 утра, еще открыт.

Напомним, «Комсомолка» писала, что службы жизнеобеспечения во Владивостоке перешли в режим повышенной готовности, который продлится до девяти утра 24 декабря.

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