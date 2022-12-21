Жители Владивостока спешат добраться домой. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Мощнейший удар нанесла стихия по Приморья в среду, 21 декабря. Сильный ветер и снегопад начались в крае с самого утра и уже нанесли немаленький урон. Спасатели работают в режиме повышенной готовности и рекомендуют приморцам оставаться дома, чтобы сохранить собственное здоровье и жизнь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Специалисты просят людей воздержаться от загородных поездок, не парковать машины вдоль дорог и не мешать работать снегоуборочной технике. Кроме того, штормовой ветер может стать причиной слабозакрепленных конструкций, поэтому нахождение местных жителей на улице опасно. Укрытие можно найти в зданиях или подъездах домов.

Следует отметить, что в период непогоды особый контроль нужен за детьми и пожилыми людьми.

В случае если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщите по телефонам спасения «101» или «112».

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