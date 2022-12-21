О погоде рассказали специалисты портала «Примгидромет». Фото: Руслан НОВИКОВ

В Приморье вовсю бушует снегопад, из-за разгула стихии во Владивостоке отменили школьные занятия, а главам предприятий рекомендовали сократить рабочий день. Наверняка многие задаются вопросом, каких сюрпризов от погоды стоит ожидать в субботу и воскресенье, 24 и 25 декабря. О прогнозе на выходные рассказали синоптики портала «Примгидромет».

По словам специалистов, в субботу, 24 декабря, циклон уйдет в Охотское море, но из-за северо-восточных потоков в крае сохранится облачность. Интенсивные снегопады прекратятся, только на юге продолжат идти небольшие и умеренные осадки. При облачной погоде ночью похолодает до -5…-13°C, днем температура воздуха достигнет -2…-8°C.

В воскресенье, 25 декабря, осадки прекратятся на большей территории Приморья, небольшой снег сохранится только в центральных районах. Ночью столбики термометров опустятся на 2-4 градуса.

Во Владивостоке в выходные преимущественно без осадков, неприятности может доставить только сильный ветер. В ночь на 24 декабря похолодает до -8…-11°C, днем температура воздуха поднимется до -4…-7°C, 25 числа опустится на пару градусов.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» следит за снегопадом и рассказывает о его последствиях.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.