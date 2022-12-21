На обустройство катка на центральной площади Владивостока уйдет почти 7 миллионов рублей

Новогодний городок 2021 года. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Депутаты думы Владивостока вновь скорректировали главный финансовый документ муниципалитета. Размер казны на уходящий 2022 год вырос на 714 миллионов рублей – расходы увеличились на почти такую же сумму. Это дотации и субвенции из бюджетов разных уровней, рассказали «КП» в пресс-службе думы Владивостока.

Деньги распределены на субсидии МБУ «Содержание городских территорий», уплату взносов на капремонт, резервный фонд мэрии. Суммы составят 111, 44 и 16 миллионов рублей соответственно. Еще 20 миллионов запланировано на возмещение недополученных доходов унитарным [государственно-коммерческим - прим.ред.] предприятиям.

На организацию ледового катка на площади Борцам за власть Советов (там же обещают установить новогодний городок) уйдет 6,75 миллиона рублей. Сказочные постройки, горки и ларьки в сумму, по предварительным данным, не входят. В 2019 году, исходя из расчета неналоговых поступлений в бюджет на конец декабря, стоимость всего новогоднего городка составила больше 12 миллионов рублей.

Отметим, корректировками предусмотрены субсидии на благоустройство территории Спортивной набережной в сумме 103,1 миллиона рублей, на строительство школы №1 на 1275 мест в жилом районе «Патрокл» – 200 миллионов рублей, на возведение жилых домов в районеРусской (напомним, это очередной «неуспевающий долгострой») для переселения граждан из аварийного жилищного фонда –186,8 миллиона рублей. Наконец, на техническое присоединение коммунальных сетей к школе № 5 на острове Русский запланировано еще 8,3 миллиона рублей.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о запланированном на 2023 год бюджете.

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