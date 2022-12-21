Национальный парк «Зов тигра» в Приморье напоминает владения Снежной Королевы

Река впечатляет своей красотой не только летом. Фото: Telegram-канал @lazzov.

Зима не только преподносит нам неприятные сюрпризы в виде мощных снегопадов, но и создает удивительные пейзажи. В национальном парке «Зов тигра» в Приморье лед сковал популярную реку Милоградовка. По словам здешних сотрудников, в юго-восточной части заповедной территории больше нет никаких препятствий, которые мешали пройти к главным достопримечательностям этого места – водопадам.

Милоградовка хоть и труднодоступное место, но пользуется популярностью у туристов. Оно и не удивительно, это по-настоящему уникальная достопримечательность национального парка, и зимой она выглядит также красиво, как и летом.

С приходом зимы река начала постепенно покрываться льдом и теперь полностью оказалась в его власти. Местами под прозрачным холодным слоем можно заметить пузыри воздуха, стремящиеся вверх. Не менее красивы и скованные морозом водопады.

Под прозрачным льдом видно пузыри воздуха. Фото: Telegram-канал @lazzov.

Милоградовка – одна из крупных рек Ольгинского района в Приморье. Многих туристов в ней привлекает то, что она протекает в каньоне, скалы которого окрашены в голубоватый и розовый и цвета. И нельзя забывать про стекающие вниз водопады, здесь их 12.

На протяжении всей реки можно встретить 12 водопадов. Фото: Telegram-канал @lazzov.

Кстати, команда «Комсомольской правды – Владивосток» в рамках зимнего автопробега побывала на водопаде Неожиданный. О том, почему стоит посетить это место, можно прочитать в нашем материале.

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