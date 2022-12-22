Неповторимая схватка хоккеистов прошла 22 декабря в Магнитогорске. Фото: ХК «Адмирал»

Игра «Адмирала» и «Металлурга» прошла 22 декабря в Магнитогорске. Спортсмены боролись за победу в рамках Континентальной хоккейной лиги. Несмотря на все усилия приморцев, удача была на стороне соперника. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала».

Первый период запомнился болельщикам напором «магнитки». Распечатал ворота «моряков» Брендэн Лайпсик, а помогал ему в этом Филипп Майе. Приморская команда не стала медлить с ответом. Сравнял шансы на победу Антон Берлев. Счет – 1:1.

В середине игрового отрезка противостояние «Адмирала» и «Металлурга» усиливалось. Однако магнитогорцы вновь вышли вперед благодаря Максиму Карпову, который пустил шайбу мимо голкипера «моряков» – 2:1.

«Металлург» продолжал атаковать приморских спортсменов. Фото: ХК «Адмирал»

Отыграться приморской команде удалось только в третьем периоде. Филигранным ударом отличился Михал Криштоф. Несмотря на равный счет матча, сопернику удалось выйти вперед на последних минутах игры. Пустил шайбу в ворота «Адмирала» на 57-минуте Денис Зернов. Приморские спортсмены пытались нанести ответный удар, но удача была на стороне соперника. Итоговые цифры на табло гласили – 3:2 в пользу магнитогорцев.

Следующий матч «моряков» пройдет 24 декабря. Поборются за победу с приморскими хоккеистами «Салават Юлаев».

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