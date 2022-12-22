Несмотря на расстояние, болельщики поддерживают хоккеистов. Фото: ХК «Адмирал»

В кинотеатрах приморской столицы вновь пройдут прямые трансляции матчей «Адмирала» на выезде. Об этом сообщили в официальном telegram-канале @hcadmiralru. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый показ состоится в пятницу, 23 декабря, в 23:50 в Океане IMAX. Местом событий станет – Уфа, а главным соперником «моряков» будет «Салават Юлаев». Посетить второй необычный «фильм» болельщики смогут уже 27 декабря в 19:00. Приморцы поддержат хоккеистов «Адмирала» во время схватки с заклятыми хабаровскими друзьями из «Амура». Приблизительная стоимость билетов равна 300 рублей, а приобрести их можно через официальный сайт или в кассах кинотеатра.

Напомним, «Комсомолка» писала о старте и продвижении данного проекта, а также где и когда можно посмотреть необычные трансляции во Владивостоке.

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