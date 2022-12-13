Трансляции матчей «Адмирала» запустили в кинотеатрах Владивостока. Фото: ХК «Адмирал»

Не перестают удивлять зрителей хоккеисты «Адмирала». Залогом большого количества побед команды стала не только подготовка и серьезные намерения спортсменов, но и поддержка болельщиков. Однако не всегда сплоченные и преданные приморские фанаты могут отправиться вслед за кумирами в разные уголки страны на выездные матчи. Именно поэтому новый вид сеансов появился в кинотеатрах Владивостока. Корреспондент «Комсомольской правды» узнал в пресс-службе клуба «Адмирал», что это за показы и как на них попасть.

О ЗАПУСКЕ

Стартовал проект совсем недавно. Пилотная трансляция прошла 28 ноября в кинотеатре Океан IMAX, во время матча «Адмирала» и «Авангарда». «Моряки», кстати, победили со счетом 1:0 в овертайме. Удача была на стороне приморской команды, да и поддержка болельщиков подарила хоккеистам дополнительные силы и энергию во время игры, ведь заполнены были почти все места в кинозале.

Несмотря на расстояние, болельщики поддерживают хоккеистов. Фото: ХК «Адмирал»

– Идея о таких трансляциях в клубе витала давно. Мы планировали показывать выездные матчи в «Фетисов Арене», но площадка оказалась неудобной для людей из-за местоположения. Искали разные точки. Были даже варианты проводить трансляции в кинотеатрах под открытым небом, но трудно предугадать погоду и согласовать место с лигой. Еще одной преградой была разница во времени с другими городами России. Но наш отдел маркетинга смог придумать выход и по итогу запустили в «Океане». Зашло! Очень рады, что болельщикам нравится, – прокомментировали в пресс-службе клуба

ДАЛЬНЕВОСТОЕ ДЕРБИ

Продолжить трансляции удалось 7 и 8 декабря во время противостояния с хабаровским «Амуром». Полтысячи человек с попкорном в руках следили за ходом игры во время прямой трансляции. Стоимость билетов на легендарные фильмы оказалась символической – 300 рублей. Это минимальная сумма, за которую кинотеатр готов предоставлять зал.

– Первый матч «Авангард» – «Адмирал» собрал больше 500 болельщиков, поэтому было решено повторить. Все выездные матчи ДВдерби мы планируем показывать в кинотеатре, так как они проходят в комфортное время для Владивостока. Такой необычный формат внезапно прижился: всего три игры, но тем не менее чувствуется поддержка людей. Матчи из западной части страны сложнее показывать. Начинаются они в 2 часа ночи по местному времени.

Стоимость билета 300 рублей. Фото: ХК «Адмирал»

Представитель команды добавил, что стоимость билетов на трансляции всегда фиксированная и не зависит от положения соперника в турнирной таблице КХЛ. В будущем в «кино» будут и другие сражения спортсменов, проходящие в выходные дни или комфортное для приморцев время.

О ПОЛОЖЕНИИ В КХЛ

– Хоккеисты все профессионалы, они прекрасно понимают, что за ними следят внимательно. Ведь КХЛ – это топ-лига, которая всегда собирает много зрителей. Следует также отметить, что «Адмирал» сейчас показывает невероятную игру при своем минимальном бюджете. Это эффективный хоккей! У нас по ряду параметров лучшая команда в лиге.

По данным на 9 декабря, «Адмирал» находится на пятом месте в Восточной конференции. Вечером 8 декабря, после победы над «Амуром», «моряки» вошли в четверку сильнейших, но в тот же вечер «Салават Юлаев» одолел «Сибирь» со счетом 6:3 и поднялся в турнирной таблице на строку выше, несмотря на одинаковое количество очков с хоккейным клубом Приморья. Все дело в количестве выигранных матчей. Их, по подсчетам экспертов, у «Салават Юлаева» в настоящее время больше.

Команда Леонида Тамбиева не уступает соперникам и продолжает радовать успехами болельщиков. В этот раз особо отличился наш голкипер; Никиту Серебрякова 7 декабря вызвали в Сборную России на кубок Первого канала. Это достижение очень ценно не только для спортсмена, но и всей команды. Оно – своеобразное признание, что «Адмирал» движется в правильном направлении. Однако покорение новых вершин добавляет ответственности перед зрителем.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ

Приморские хоккеисты не раз отмечали, что во Владивостоке болельщики оказывают огромную поддержку. Неудивительно, ведь на пяти домашних матчах в этом сезоне был солд-аут, то есть раскуплены все места на трибуне. Почти шесть тысяч гостей и жителей дальневочной столицы поддерживают спортсменов и верят в их победу.

– Это в большей степени успешная игра команды. Мы хотели, чтобы болельщики смотрели и видели профессионализм ребят. Это один из лучших и исторических сезонов. (Взять, например, матч 6 ноября, когда наши показали удивительный результат и впервые на домашней арене обыграли один из самых титулованных клубов России!) Спортсмены дают бой грандам лиги и выигрывают сильнейшие команду. Мы не могли не показать такую красоту болельщикам.

Следует заметить, что приморские зрители – одни из самых сплоченных. Именно поэтому важно хоккейному клубу собрать их вместе во время выездных матчей.

Болельщиков переполняют эмоции. Фото: ХК «Адмирал»

– Не у всех получается поехать даже в Хабаровск. Нередко матчи проходят в будни, у болельщиков нет возможности вырваться с работы на один день. Смотреть хоккей дома, возле телевизора, с семьей – хорошо, но в большом сообществе единомышленников – по-другому. Людей переполняют эмоции. Все радуются. Эти чувства не передать словами. Долго искали какой-то вариант, наткнулись на кинотеатр, попробовали, зашло. Повторяем!

Помимо этого, хоккейный клуб «Адмирал» запускал бесплатный автобус до Хабаровска и обратно для болельщиков команды на игры 7 и 8 декабря. Вход в «Платинум Арену» [местный хоккейный стадион] для приморских зрителей также был бесплатным.

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