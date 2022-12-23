Синоптики рассказали, чего еще ожидать от погоды, и где выпало самое большое количество осадков в Приморье

Снежная стихия продолжает бушевать в Приморском крае. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Снегопад, обрушившийся на Приморье 21 декабря, продолжит бушевать в крае еще какое-то время. Начальник Примгидромета Борис Кубай объяснил, что уже выпало достаточно большое количество осадков, большая часть обрушилась на Ольгинский район - 54 миллиметра или 226%. Однако на территории региона продолжатся менее интенсивные снегопады, они будут нести, в основном, умеренный характер.

Владивосток снежная стихия не обойдет стороной, по словам синоптика, в приморской столице в предстоящие сутки осадков еще прибавится. Однако, несмотря на то, с какой силой бушует стихия, она не принесет лютые холода. Дело в том, что восточными потоками на территорию края будет забрасываться более теплый тихоокеанский воздух, морозы в Приморье в нынешней декаде останутся умеренными.

Также в столице Приморья ветер усилится до штормового и холодного. Минимальная температура -13...-16°C, максимальная -6...-9°C.

Напомним также, что в Приморье действует штормовое предупреждение. Также из-за непогоды отменены все занятия в школах. Мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал предприятиям разрешить людям работать из дома, либо вовсе устроить выходной.

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