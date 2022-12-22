Снегопад вновь обрушится на столицу Приморья в 17 часов.
Фото: КП – Владивосток
Мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал ввести удаленный режим работы для сотрудников городских предприятий и организаций или сокращенный день в пятницу, 23 декабря. Причиной послужил неутешительный прогноз погоды.
Как рассказали в городской администрации, детские сады продолжат работать в штатном режиме. В школах, хотя и отменят уроки, будут проходить внеклассные занятия.
Отметим, что снегопад вновь обрушится на столицу Приморья в 17 часов. Согласно прогнозам синоптиков, вечером 22-го, ночью и утром 23 декабря сохранится метель. Непогода будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать 25-30 м/с.
Во Владивостоке продолжают действовать ограничения проезда для большегрузного транспорта. На дорогах работает техника. Утром на маршруты вышло 446 автобусов, 9 трамваев, 5 троллейбусов. На пригородных электричках увеличено число вагонов для большей вместимости.
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