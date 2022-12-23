Автобусы буксуют, но продолжают везти пассажиров. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Третий день снежного циклона создал на дорогах приморской столицы настоящий коллапс, но общественный транспорт продолжает ходить 23 декабря по маршрутам города. Многие легковые машины буксуют и застревают. Однако более 400 автобусов медленно, но верно «пробираются» до остановок и везут пассажиров. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Многие приморцы пожаловались на сильную давку в общественном транспорте с утра. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Как сообщили сотрудники диспетчерского автотранспортного предприятия, на дороги с утра вышло 412 автобусов, но проблем на маршрутах много. Следует отметить, что неполадки также происходят в работе железнодорожного транспорта. Рельсы замело, но специальный вагон расчищает путь для шести трамваев. Кроме того, на линии работают уже 4 троллейбуса, а в ближайшее время список пополнится еще одним.

Напомним, «Комсомолка» писала, вышли ли на маршруты автобусы и электрички во Владивостоке в четверг, 22 декабря. Ранее десятки междугородних автобусов перестали ходить из-за непогоды.

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