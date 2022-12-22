В Приморском крае отменили 39 междугородних автобусных рейсов

В Приморье сохраняется сложная погодная обстановка и ситуация на дорогах.
Фото: КП – Владивосток
В Приморском крае отменили 39 междугородних рейсов автобусов из-за сложной погодной обстановки в четверг, 22 декабря. Правительство региона поделилось с «КП – Владивосток» списком маршрутов, которые оказались заблокированы.
– № 515/1 «Владивосток – Терней – Владивосток»;
– № 515/2 «Владивосток – Терней – Владивосток»;
– № 515/3 «Владивосток – Терней – Владивосток (через Аэропорт)»;
–№ 506 «Владивосток – Находка – Владивосток»;
– № 506 «Находка – Владивосток – Находка» после»;
– № 601 «Находка – Уссурийск – Находка»;
– № 605/2 «Дальнегорск – Находка – Дальнегорск» (через Милоградово, Ольгу);
– № 504 «Владивосток – Большой Камень – Владивосток»;
– № 609/1 «Находка–Спасск Дальний –Находка»;
– № 532/2 «Владивосток – Кавалерово – Ольга – Кавалерово – Владивосток»;
– № 525 «Владивосток – Пограничный–Владивосток»;
– № 526 «Владивосток – Славянка – Владивосток»;
– № 521 «Владивосток – Зарубино – Владивосток»;
– № 517 «Владивосток – Ярославский – Владивосток»;
– № 545 «Михайловка – Владивосток (кампус ДВФУ) – Михайловка»;
– № 537 «Уссурийск – Камень–Рыболов – Владивосток – Уссурийск»;
– № 530 «Новошахтинск – Владивосток – Новошахтинск»;
– № 501 «Уссурийск – Владивосток – Уссурийск»;
– № 600 «Арсеньев – Находка – Арсеньев»;
– № 503/2 «Дальнегорск – Владивосток (автовокзал) – Дальнегорск (через Аэропорт)»;
– № 583 «Арсеньев – Анучино – Виноградовка – Анучино – Арсеньев»;
– № 103/1 «Арсеньев – Гражданка – Арсеньев»;
– № 519/1 «Владивосток – Сергеевка – Владивосток»;
– № 514/1 «Владивосток – Камень Рыболов – Владивосток»;
– № 107/2 «Владивосток – международный аэропорт "Владивосток" – Владивосток»;
– № 542 «Вострецово – Владивосток – Вострецово»;
– № 543 «Владивосток – Владимиро – Александровское – Владивосток»;
– № 204 «Фокино – Большой Камень – Фокино»;
– № 561 «Уссурийск – Камень–Рыболов – Уссурийск»;
– № 573 «Уссурийск – Дальнегорск – Уссурийск»;
– № 553 «Уссурийск – Пограничный – Уссурийск»;
– № 554 «Уссурийск – Липовцы – Уссурийск»;
– № 578 «Уссурийск – Краскино – Уссурийск (через Посьет)»;
– № 574 «Дальнереченск – Новопокровка – Дальнереченск»;
– № 576 «Дальнереченск – Вострецово – Дальнереченск»;
– № 562 «Дальнереченск – Лучегорск – Дальнереченск»;
– № 563 «Лесозаводск – Дальнереченск – Лесозаводск»;
– № 509/1 «Владивосток – Лучегорск – Владивосток»;
– № 609 «Спасск Дальний – Находка – Спасск Дальний».
Ранее, 21 декабря, ограничили 19 междугородних маршрутов. В Приморье сохраняется сложная погодная обстановка и ситуация на дорогах. В аэропорту края отменены рейсы в Кавалерово и Преображение. Некоторые сложные участки дорог остаются заблокированы. «КП» продолжает следить за развитием событий в реальном времени.
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