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25 декабря 2022 8:03

Жителям острова Путятина, несмотря на требование губернатора и уголовное дело, не дали транспорта на материк

Ремонт парома должен был закончиться 25 декабря, но этого не произошло
Руслан НОВИКОВ
Ремонт парома СП «Путятин» не завершен.

Ремонт парома СП «Путятин» не завершен.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Островитяне на Путятина не получили обещанной переправы на материк, несмотря на внимание со стороны правоохранительных органов (было даже заведено уголовное дело о халатности) и поручения губернатора Приморья Олега Кожемяко разобраться с ситуацией в ближайшее время. Срок ремонта СП «Путятин» определен до 30 декабря 2022 года по контракту, однако власти заявляли, что работы завершат до 25 декабря, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Завтра планируется покраска подводной части корпуса, – рассказал арендатор парома. – Думаю, что когда восстановиться погода, будет переправа.

Об отсутствии транспортного сообщения редакции вновь сообщили жители. Ведь на время ремонта власти обещали предоставить альтернативу – судно на воздушной подушке. Его, к слову, должны были запустить на ноябрь-декабрь 2022 года, однако после 2 декабря это судно никто из жителей не видел. Так произошло и после планов вывести воздушную подушку на маршрут в минувший четверг, 22 декабря.

В Приморье три дня бушевала непогода – отсутствие переправы в шторм логично. Однако жители переживают, что так и не получат возможности добраться до «большой земли» до нового года даже после ликвидации последствий стихии. Никакой техники, которая бы хотя бы очистила дорогу к пирсу, замечено не было.

Напомним, уголовное дело по факту халатности региональный Следком завел в отношении администрации ЗАТО Фокино. На ремонт выделили 6 миллионов рублей, а обязанность выполнить эти работы лежит на арендаторе. Следователи считают, что процесс не проконтролировали должным образом. Олег Кожемяко пригрозил увольнениями ответственным чиновникам – видимо, прогнозы губернатора сбудутся. Подробности того, почему островитяне больше пяти месяцев не имеют возможности регулярно переправляться на материк – в отдельном материале «КП».

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