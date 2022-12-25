Жителям острова Путятина, несмотря на требование губернатора и уголовное дело, не дали транспорта на материк

Ремонт парома СП «Путятин» не завершен. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Островитяне на Путятина не получили обещанной переправы на материк, несмотря на внимание со стороны правоохранительных органов (было даже заведено уголовное дело о халатности) и поручения губернатора Приморья Олега Кожемяко разобраться с ситуацией в ближайшее время. Срок ремонта СП «Путятин» определен до 30 декабря 2022 года по контракту, однако власти заявляли, что работы завершат до 25 декабря, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Завтра планируется покраска подводной части корпуса, – рассказал арендатор парома. – Думаю, что когда восстановиться погода, будет переправа.

Об отсутствии транспортного сообщения редакции вновь сообщили жители. Ведь на время ремонта власти обещали предоставить альтернативу – судно на воздушной подушке. Его, к слову, должны были запустить на ноябрь-декабрь 2022 года, однако после 2 декабря это судно никто из жителей не видел. Так произошло и после планов вывести воздушную подушку на маршрут в минувший четверг, 22 декабря.

В Приморье три дня бушевала непогода – отсутствие переправы в шторм логично. Однако жители переживают, что так и не получат возможности добраться до «большой земли» до нового года даже после ликвидации последствий стихии. Никакой техники, которая бы хотя бы очистила дорогу к пирсу, замечено не было.

Напомним, уголовное дело по факту халатности региональный Следком завел в отношении администрации ЗАТО Фокино. На ремонт выделили 6 миллионов рублей, а обязанность выполнить эти работы лежит на арендаторе. Следователи считают, что процесс не проконтролировали должным образом. Олег Кожемяко пригрозил увольнениями ответственным чиновникам – видимо, прогнозы губернатора сбудутся. Подробности того, почему островитяне больше пяти месяцев не имеют возможности регулярно переправляться на материк – в отдельном материале «КП».

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