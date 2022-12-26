За сутки спасатели МЧС вызволили из снежного плена больше десяти человек

Работы на дорогах осложняет гололед.

За прошедшие сутки в Приморье после циклона спасли 11 человек в Дальнегорском городском и в Ольгинском муниципальном округах. Аварийно-восстановительные работы в пострадавших от циклона населенных пунктах обсудили на заседании КЧС.

По словам министра по делам ГОЧС края Александра Златкина, 25 декабря спасли 11 человек, среди них шесть вахтовиков, которые попали в снежный плен на лесозаготовительном участке возле села Краснореченский. Сильный ветер помешал забрать восьмерых охотников на вертолете. МЧС собирает группу спасателей для адресной помощи приморцам.

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, двум бульдозерам потребовались сутки, чтобы пройти село Ветка. В Кавалеровском округе техника дошла до села Зеркальное, также параллельно идут работы по расширению трассы Шумный-Кавалерово. В поселок Ольга привезли 18 тонн дизельного топлива и шесть тонн 92-го бензина.

– Ситуация сложная еще и потому, что, снимая слой снега, под ним оказывается мокрая снежная каша, которая замерзает, оставляя гололед, поэтому следом отправляем технику для противогололедной обработки дорог, – поделился директор «Примавтодора» Алексей Ширшов.

Напомним, что 21 декабря на Приморье обрушился снежный циклон. Ольгинский район наиболее сильно пострадал от удара стихии, с 22 декабря местные жители сидели без электричества. Здесь же пропал Александр Макаров, который из Ольги отправился в родное село Фурманово. Искали мужчину почти три дня.

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