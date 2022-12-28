Игра состоялась 27 декабря в Хабаровске. Фото: ХК «Адмирал»

Неповторимое противостояние «Адмирала» и «Амура» 27 декабря поразило болельщиков. Матч прошел в Хабаровске в рамках Континентальной хоккейной лиги. Итоговые цифры на табло гласили 3:1 в пользу «моряков».

Болельщики «Адмирала» отправились вслед за хоккеистами. Фото: ХК «Адмирал»

Преданные болельщики отложили все дела накануне Нового года и отправились на бесплатном автобусе в Хабаровск, чтобы поддержать местную команду. Те, кто не смог поехать вслед за кумирами, наблюдали за дальневосточным дерби в кинотеатре Океан IMAX, где проходила прямая трансляция игры. Хоккеисты «Адмирала» оценили поддержку и забрали победу «домой».

Начали матч спортсмены «Амура», которые агрессивно и дерзко нападали на приморцев. Однако открыть счет первыми удалось «морякам». «Распечатал» ворота соперника капитан команды Либор Шулак.

Открыли счет матча спортсмены «Адмирала». Фото: ХК «Адмирал»

Во втором периоде «Адмирал» удвоил преимущество. На 38 минуте филигранным ударом отличился Дмитрий Сидляров – 2:0. Отыграться хабаровчане пытались уже в третьем периоде, не переставая создавать опасные моменты около ворот голкипера приморцев. Иван Николишин забил гол за несколько минут до конца матча и не позволил «Амуру» проиграть всухую – 1:2

Тренерский штаб «тигров» снял вратаря за три минуты в надежде сравнять счет с помощью численного преимущества. Несмотря на это, «моряки» отступать не планировали. Они воспользовались ошибкой соперника, Александр Горшков с передачи Николая Чебыкина пронзил шайбой пустые ворота – 3:1.

– Хорошая, боевая игра. Первый период хорошо начали, во втором периоде прижались к воротам, соперник хорошо добавил. В третьем отрезке играли по счёту, дотерпели. У соперника были хорошие моменты для взятия ворот, Никита Серебряков подчистил. Едем домой, не останавливаемся, готовимся к следующему матчу, – сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Следующие матчи «Адмирала» и «Амура» пройдут 29 и 30 декабря во Владивостоке. Напомним, «Комсомолка» публиковала расписание домашних игр в рамках турнира КХЛ 2022-2023 года.

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