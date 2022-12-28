Мы откапывались бы гораздо дольше: мэр Владивостока отчитался об уборке снега

По словам мэра, в городе создана сильная команда по очистке снега. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Снегопад, который обрушился на Приморье и его столицу, принес множество неприятностей местным жителям. До сих пор улицы сковывают девятибалльные пробки и происходят ДТП. В эфире радио «Комсомольская правда» на частоте 90.4 FM во Владивостоке глава города Константин Шестаков отчитался о работах по уборке снега.

– У нас создана крепкая команда по уборке осадков. На протяжении трех дней снегопада бригада работала каждый день. Если бы этих ребят не было, в эти дни мы бы откапывались гораздо дольше. Мы смогли оптимизировать работу и повысить зарплату под 40 тысяч рублей.

Мэр также назвал самые сложные участки города. По словам Константина Шестакова – это Калинина, Вилкова, Луговая, Нейбута, Юмашева. А также выезд на Русской в обе стороны и со Снеговой Пади.

Напомним, что снег ворвался в край и во Владивосток 21 декабря и длился до 23 числа. В последний день осадки в прямом смысле закопали под собой автомобили, а людям пришлось преодолевать огромные сугробы, чтобы добраться до дома.

И нельзя забывать про массовые аварии, одна из них произошла в районе низководного моста, а участвовали в ней десять машин.

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