Дорожные службы во Владивостоке работают в круглосуточном режиме. Фото: МБУ «СГТ»

Снегопад, который обрушился на Приморье 21 декабря, принес краю немало проблем. Дорожные службы во Владивостоке работали в усиленном режиме, однако автобусы застревали в снегу, а гололед был причиной массовых ДТП. По данным на 26 декабря, специалисты уже вывезли с улиц города на полигон более 33 тысяч тонн снега, сообщили в мэрии.

Занимаются ликвидацией последствий циклона сотрудники «Содержания городских территорий» и привлеченных компаний. Именно они круглосуточно чистят дороги и пешеходные зоны, а также обрабатывают их противогололедными материалами.

– Снега выпало огромное количество. Вначале собираем его с проезжей части и тротуаров, складируем вдоль дорог. Сейчас круглосуточно производим вывоз, чтобы как можно быстрее расчистить территории, – сказали в оперативном штабе.

В уборке города задействована специальная техника. Фото: МБУ «СГТ»

Минувшей ночью работы велись на Карбышева, Котельникова, Некрасовской, Гоголя, Суханова, Алеутской, проспекте 100-летия Владивостока и так далее. Дорожники просят автомобилистов не мешать работе специальной техники и тщательнее выбирать место для парковки машины.

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