Хабаровский «Амур» всухую проиграл «Адмиралу»

«Адмирал» вырвался на четвертое место конференции «Восток». Фото: ХК «Адмирал»

Спортсмены «Адмирала» сразились 30 декабря на льду «Фетисов Арены» с заклятыми друзьями из «Амура». Дальневосточное дерби прошло во Владивостоке в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Морякам» вновь удалось одержать победу над хабаровской командой, сообщили в пресс-службе «Адмирала».

Напряженные моменты были уже в первом периоде матча, но несмотря на это, он был безголевым. «Распечатать» ворота соперника удалось капитану приморской команды Либору Шулаку на 30 минуте второго периода. Помог совершить маневр хоккеисту пас Антона Берлева – 1:0.

Неповторимое сражение спортсменов состоялось 30 декабря. Фото: ХК «Адмирал»

Обострилось противостояние в заключительном игровом отрезке. «Тигры» пытались атаковать ворота «моряков», но Никита Серебряков твердо держал оборону. За пару минут до конца периода тренерский штаб «Амура» опять принял роковое решение снять вратаря, чтобы одолеть хозяев льда численным преимуществом. Как и в прошлой игре, задумка не сработала. Александр Горшков филигранным ударом метнул шайбу в пустые ворота, а его ассистентом был Николай Чебыкин – 2:0.

Матч прошел во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

Следует отметить, что «моряки» вырвались на четвертое место конференции «Восток» и порадовали болельщиков. Кроме того, перед матчем приморские хоккеисты воплотили в жизнь несколько самых заветных желаний: 13-летняя Вика получила возможность посетить игру и необычный подарок от спортсменов, а 11-летний Антон – коньки. Ранее дети загадали это на благотворительной акции «Елка желаний».

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