Во Владивостоке похолодает до -13°C. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 10 января, осадки в Приморье не ожидаются. По информации портала «Примпогода», дороги покроются снежным накатом и гололедицей. Ветер в крае западный и юго-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до -2…-13°C.

Во Владивостоке малооблачно, без осадков, гололедица на дорогах. Ветер северо-западный, во второй половине дня сменит свое направление на юго-запад. Утром температура воздуха достигнет -11…-13°C, позже потеплеет до -4…-6°C.

В Уссурийске небольшая облачность, осадки не ожидаются, порывы ветра слабые. Утром похолодает до -24…-26°C, днем воздух прогреется до -4…-6°C.

В Находке без осадков, малооблачно, слабый до умеренного ветер. В утренние часы столбики термометров покажут до -9…-11°C, днем поднимутся до -2…-4°C.

Напомним, что синоптики портала «Примгидромет» озвучили прогноз погоды на эту рабочую неделю. По информации специалистов, в крае ожидается повышение температуры воздуха до +1…+6°C. С 14 января ситуация изменится: во Владивостоке похолодает до -20°C, а на севере Приморья – до -40°C.

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