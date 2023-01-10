Полицейские установили личность подозреваемого. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На праздниках в полицию Надеждинского района обратилась 70-летняя женщина. Ей позвонил неизвестный и, представившись ее внуком, сообщил, что избил человека. После этого мужчине понадобились деньги, чтобы на него не написали заявление в полицию. Напуганная бабушка перевела 150 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. 29-летний ранее судимый житель Владивостока был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что сотрудники МВД задержали еще одного жулика, которая, действуя по похожей схеме, обокрала 80-летнюю женщину.

8 января стало известно о еще одном случае обмана, пожалуй, самом крупном за последнее время. Так, пенсионерка взяла кредит, продала квартиру и за две недели перевела аферистам 10 миллионов рублей.

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