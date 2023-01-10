Неповторимое сражение прошло во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

«Адмирал» взял реванш у «Барыса» после обидного поражения со счетом 5:1. Еще один матч прошел 9 января во Владивостоке в рамках Континентальной хоккейной лиги. Приморские спортсмены проявили силу воли и уверенно сражались, а итоговые цифры на табло гласили – 3:0. Об этом сообщили в пресс-службе «Адмирала».

Уже в первом периоде «моряки» перешли в активное нападение. Филигранным ударом в ворота соперника на 5 минуте 29 секунде отличился Павел Шэн. Помогали ему завершить маневр Дмитрий Сидляров и Даниил Гутик.

«Распечатал» ворота Павел Шэн. Фото: ХК «Адмирал»

Удвоить шансы на победу приморские хоккеисты смогли уже в середине игры. Либор Шулак прямым броском, после паса Александра Горшкова и Антона Берлева, вывел команду вперед – 2:0.

Особо отличился капитан «Адмирала» Либор Шулак. Фото: ХК «Адмирал»

Спортсмены «Адмирала» вошли в кураж и продолжали нападки на голкипера «Барыса». Результат атак отразился на табло уже спустя две минуты. Дмитрий Сидляров отправил шайбу в пустой угол ворот и вынудил соперника сменить вратаря – 3:0.

В третьем периоде «барсы» так и не смогли вернуться в игру. Приморские хоккеисты встречали гостей в средней зоне и не подпускали их к своим воротам. Итоговый счет матча 3:0. Павел Хомченко засушил первый «сухарь» в КХЛ.

Следующая игра «Адмирала» пройдет 14 января на выезде в Магнитогорске. Сражаться за победу приморцы будут с «Металлургом».

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