В Приморье задержали мужчину, пристававшего к школьнику

Следственный комитет проверяет причастность приморца к другим подобным случаям. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье задержали мужчину, который приставал к школьнику. Подробности – в материале «Комсомольской правде – Владивосток».

Как рассказала старший помощник главы СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская, 37-летнего приморца задержали в среду, 11 января. На мужчину завели уголовное дело по статье 135 (развратные действия). Сейчас представители ведомства проверяют причастность нарушителя к другим подобным случаям.

Напомним, что ранее «Комсомолка» уже писала об этой вопиющей ситуации. Как поделились с редакцией жители Фокино, неизвестный мужчина разгуливал в районе школы №251, преследовал учеников и пытался затащить в подъезд одного из детей. Ребенку удалось убежать, так как рядом проходили взрослые. После жалоб полиция Приморья передала материалы в следственный комитет в Большой Камень.

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