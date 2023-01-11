Дурной запах, все всплыло: что произошло в одном из дворов приморской столицы

Отходы затопили дороги в одном из районов Владивостока. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125.

Территорию нескольких домов в приморской столице затопило вечером 10 января из-за повторного прорыва канализации. Отходы заполнили тротуары и проезжие части, а местные жители пожаловались на дурной запах и поделились кадрами аварии в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прорыв канализации произошел около десяти вечера возле дома Фадеева, 16В. Именно это стало причиной того, что отходы полились по дорогам. Видеозапись с места событий появилась в telegram-канале @dpskontrol_125.

В комментариях к записи владивостокцы рассказали, что отходы затопили не только проезды, но и территорию детских садов №113 и №117, которую на новогодних праздниках рабочие очистили от снега и наледи.

Редакция связалась с пресс-службой КГУП «Примводоканала», чтобы узнать причину аварии:

– Прорыв устранили ночью. Сегодня и завтра специалисты будут промывать прилегающие линии. Засоры возникают из-за того, что местные жители скидывают в сливы бытовой мусор. После Нового года и зимних каникул его накопилось очень много. Несколько дней назад мы уже устраняли один засор, но он произошел снова. Колодцы забиваются, поэтому было принято решение промыть линии. Хотелось бы, чтобы жители более культурно обращались с бытовой канализацией.

Местные жители возмущены. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125.

В организации также отметили, что подразделением «Горканализация» за 2022 год устранено более 7000 засоров на сетях. Сотрудники районных бригад ежедневно вынимали из колодцев и труб средства личной гигиены, строительный мусор, остатки еды - все, что жители кидают в унитаз вместо мусорного ведра. Эти нерастворимые вещи скапливаются, создают засоры и стоки канализации выходят на поверхность. В праздничные дни приморцы часто забывают о правилах пользования системой водоотведения и сбрасывают все, что остается на кухне: очистки картофеля, скорлупы, салфетки, новогодние бумажные и фольгированные украшения и прочее. В сливы квартиры это проходит, но дальше обязательно образуется засор.

Специалисты обратились ко всем жителям города с просьбой не забывать о правилах пользования канализацией.

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