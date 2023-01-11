Машины вдребезги, люди в панике: страшная авария произошла в Приморье

ДТП произошло в Находке в районе перекрестка ТМТ. Фото: принтскрин видео.

Серьезная авария произошла днем 11 января в Находке. Приморцы поделились кадрами с места событий в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Видеозапись страшного ДТП с перекрестка ТМТ появилась в telegram-канале @dpskontrol_125. Столкновение двух легковушек попало в объектив камер других участников движения. Авария стала причиной серьезных травм как минимум двух человек. Удар был сильным и лобовым, поэтому оба авто сильно раскарежены. Скорее всего, один из водителей нарушил правила ПДД и вылетел на встречную полосу.

Следует отметить, что один из автомобилей из-за столкновения и вовсе оказался на тротуаре. Очевидцы оказали пострадавшим первую помощь, а полиция продолжает выяснять все детали происшествия. «Комсомолка» следит за ситуацией.

Напомним, семь человек пострадали в ДТП в Находке в начале января. Подробности страшнейшей аварии рассказали сотрудники правоохранительных органов.

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