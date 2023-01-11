В Приморье проверяют пункты пропуска перед возобновлением безвизовых путешествий в Китай

Приморье примет туристов из КНР. А вот русские поедут в Китай не так скоро. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пункты пропуска на границе с Китаем тестируют в Приморском крае. Это необходимая мера перед возобновлением международного безвизового сообщения. Первые два автобуса из КНР пересекут границу 11 января, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

– Из Суйфэньхэ сегодня выезжают два автобуса, они следуют пустыми. Рейсы организованы для обкатки маршрута и проверки готовности пунктов пропуска к приему китайских туристов. В случае наличия в Приморье граждан Китая, желающих выехать на родину, они заберут их и отвезут, следуя в обратном направлении. Речь идет о тех гражданах Китая, которые здесь живут, работают и хотят уехать в КНР на новогодние праздники, – рассказал исполняющий обязанности руководителя Агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Колмогоров.

К слову, одна делегация из КНР уже посетила Приморье. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что безвизовое сообщение возобновят не ранее 24 января. При этом погранпереходы не раз критиковал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. «Комсомолка» рассказывала, что во многих из них сохраняются спартанские условия.

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