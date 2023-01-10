В ближайшее время туры в Китай могут возобновиться. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Агентстве по туризму Приморского края уточнили, что власти намерены восстановить безвизовое сообщение с Китаем к 23-24 января. До этого времени заверение списков групп для безвизовых туристических поездок не производится. Чиновники хотят вернуться к соглашению от 29 февраля 2000 года, но до тех пор они просят аккуратнее относится к турпоездкам, которые появились на рынке, сообщает «КП – Владивосток».

– Агентство по туризму Приморского края ведет совместную работу с Ростуризмом, государственными контролирующими органами (Погрануправление ФСБ, таможенные органы, Роспотребнадзор, Ространснадзор) и официальными китайскими властями для скорейшего восстановления туристических безвизовых обменов в рамках Соглашения от 29 февраля 2000 года. <…> Любые предложения туркомпаний по организации турпоездок до указанного срока выполняются с соблюдением всех визовых формальностей и не предполагают безвизового группового формата, – заявили в агентстве.

С учетом последних данных тур, намеченный на 13 января, кажется маловероятным. Хотя бизнесмены начали взимать предоплату, поездку похоже придется перенести.

– Агентство по туризму Приморского края рекомендует туристам внимательно относится к предложениям туркомпаний и не вносить оплату за услуги без заключения официального договора и до появления официальной информации о режиме работы пунктов пропуска и формате осуществления турпоездок, – отметили чиновники.

Напомним, ранее издание писало, что 8 января границу с Китаем пересекла фура. В двух пунктах пропуска восстановлено грузовое сообщение. Собственно, проезд открылся для дальнобойщиков, но для туристов он по-прежнему закрыт. При этом Генконсульство России в Шэньяне утвердило, что попасть за рубеж могут любые категории граждан. Единственный вариант попасть в КНР – подготовить рабочую визу, но это требует определенных усилий и средств. Другие фирмы ждут официального разрешения.

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