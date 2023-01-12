Строительство ледовой арены в Находке закончится в августе 2023 года

Работы ведутся в соответствие с планами-графиками. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Новый крытый ледовый каток и поликлиника появятся в Находке. Губернатор Приморья Олег Кожемяко 11 января посетил с инспекцией строительство объектов. На сегодняшний день подрядчики набрали темпы, ведут работы в соответствие с планами-графиками, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ледовая арена создается в центре города для тренировок приморских спортсменов и любителей активного отдыха и является одним из важнейших объектов в рамках социально-экономического развития Находки. На площадке есть весь необходимый строительный материал, а работают на ней 40 человек.

Следует отметить, что конструкция уже готова на 45%, а открытие катка планируется в 2023 году.

Строят каток 40 человек. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

– Выполнен монтаж несущих металлоконструкций, сетей наружного освещения, благоустройство территории в зимнем варианте. При наступлении устойчивых плюсовых температур будет выполнено устройство асфальтобетонного покрытия. Приступаем к устройству ограждающих конструкций из сэндвич-панелей, материалы на объекте. После формирования теплового контура здания в феврале приступаем к устройству железобетонной плиты ледового поля. Сдача объекта планируется в августе этого года, – рассказал министр строительства края Виталий Блоцкий.

Кроме того, в городе строится поликлиника и стационар. Губернатор посетил объекты, сдача которых должна быть летом 2024 года.

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