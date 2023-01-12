В Приморском крае отремонтируют более 100 километров дорог в 2023 году

Заключение контрактов с подрядчиками уже началось. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Более 100 километров дорог отремонтируют в Приморье в этом году. Заключение контрактов с подрядчиками в рамках национального проекта уже началось, а специалисты приступят к работе с наступлением тепла, сообщили 12 января в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В минтрансе рассказали, что в 2023 году рабочие заменят участок дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово с 41 по 45 километры. Ремонт трассы пройдет также в Лазовском округе по направлению Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово с 115 по 118 километры. Кроме того, специалисты обновят отрезок Раздольное – Хасан с 114 по 122 километры. В Михайловском районе отремонтируют участок дороги Михайловка – Турий Рог с 5 по 7 километры, а по направлению Уссурийск – Пограничный – Госграница заменят больше 4 километров. Починят участок дороги с 26 по 36 километры трассы Владивосток – Артем и подъезда к бухте Лазурная от дороги Хабаровск – Владивосток с 4 по 10 километры, а Хабаровск – Владивосток около села Раздольное – около 7 километров. В Тернейском округе отремонтируют участок дороги Максимовка – Усть-Соболевка с 3 по 5 километры.

ПО ТЕМЕ:

На двух улицах Владивостока завершился ремонт дорог

Специалисты поменяли асфальт, работы на других участках продолжаются (подробнее)

Владивосток и порядок: столицу Приморья комплексно благоустраивают

Уборка и ремонт дорог во Владивостоке ведутся круглосуточно (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.