Горка на центральной площади закрыта до вечера субботы из-за потепления

До выходных кататься нельзя. Фото: Администрация Владивостока

Горка на центральной площади Владивостока закрыта ориентировочно до 18 часов субботы, 14 января, сообщили в мэрии дальневосточной столицы.

– Из-за потепления лед на горке растаял, что делает катание не только некомфортным, но и опасным, – уточнили в пресс-службе администрации.

Напомним, ранее горку закрыли до 18 часов минувшей среды, 11 января. Теперь выяснилось, что аттракцион на площади не будет работать еще пару дней. Виной всему выступили аномально плюсовые температуры.

При этом закрыта и лыжня на острове Русском, о чем «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала накануне, 11 января. Снег на трассах подтаял. Пока что время возобновления работы лыжни неизвестно.

Кстати, о погоде. 12 января в Приморье все еще без осадков, «тропические температуры» задержатся. А вот ближе к выходным, как предрекли в Примгидромете, жителей ждет резкое похолодание.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Где провести зимние выходные и полноценно отдохнуть?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.