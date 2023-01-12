Настоящее месиво и красные лужи: появились подробности страшного ДТП в Приморье

Авария произошла на Шоссейной. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Появились подробности страшной аварии, которая встревожила жителей Находки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД Приморья, 42-летний водитель Toyota Sprinter в районе перекрестка повернул налево, однако не убедился в безопасности своего маневра. Невнимательность мужчины стала причиной аварии, машина врезалась в Toyota Sai, которая ехала навстречу.

Пострадал виновник аварии и его 42-летняя пассажирка, приморцев с травмами пришлось госпитализировать. В полиции добавили, что ранее мужчина превышал скорость и выплатил штраф за свое нарушение. Ведомство продолжает выяснять обстоятельства ДТП.

Из-за ДТП пострадали два человека. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Напомним, что одна из страшных аварий произошла во время новогодних каникул на трассе Артем – Находка – порт Восточный. Из-за ДТП пострадали семь человек, в том числе и трое детей.

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