Предприниматель из Владивостока подозревается в рыбной афере на 380 миллионов рублей

Приморец продал более 1300 тонн рыбной продукции. Фото: Даниил ОПАРИН

Жителя Владивостока подозревают в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. По версии полиции, мужчина нелегально продал более 1300 тонн рыбной продукции на сумму порядка 380 миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали злоумышленника, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время следствия установлено, что приморец вел бизнес от имени коммерческой организации, которая была ликвидирована еще в 2019 году. В течение нескольких месяцев нарушитель заключал сделки по продаже рыбы на сотни миллионов рублей. Кроме того, в доме и офисе бизнесмена полицейские нашли большое количество улик:

– В используемых подозреваемым жилых и офисных помещениях полицейские провели обыски. Обнаружены и изъяты компьютерная техника, десятки печатей и штампов различных предприятий, регистрационные и финансовые документы, электронные ключи системы «банк-клиент» и другие предметы, имеющие доказательственное значение, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ, продолжается. Мужчине выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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