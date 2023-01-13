Со вторника морозы начнут ослабевать до умеренных значений. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Главный синоптик Приморья Борис Кубай сообщил, что в ближайшие выходные в Приморье резко похолодает, самыми холодными окажутся воскресенье и понедельник, 15 и 16 января.

По словам эксперта, со вторника морозы начнут ослабевать до умеренных значений. При этом к 19 января вблизи Владивостока может пройти циклон со снегом и очередным усилением ветра.

- Во Владивостоке в ночные часы столбики термометра будут опускаться ниже -20 °C, а в ряде северных районов края ниже -40 °C. Данная холодная воздушная масса может доминировать над территорией края в течение третьей декады января.

Напомним, в связи с резким похолоданием в региональное министерство ГОЧС объявило штормовое предупреждение. В субботу, 14 января, на побережье края значительно опустится и усилятся северный и северо-западный ветра. Порывы могут достигать 20-25 метров в секунду, а на мысах – 30 метров в секунду.

Между тем в Приморье установилась аномальная для января жара. 11 и 12 января температура в субъекте побила рекорд, достигнув в некоторых местах +5°С. В четверг, 12 января, столбики термометров в городе поднялись до +2,9°С, до этого максимальная температура воздуха 12 числа достигала +2,6°С, такие показатели зафиксировали в 1964 году.

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