Губернатор Приморья прокомментировал проблемное морское сообщение с островом Путятина

Состояние пирса. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Глава Приморья Олег Кожемяко ответил на вопросы о морской переправе на остров Путятина в прямом эфире регионального ОТВ. Он заявил, что ситуация (как и планировалось) наладится 14-15 января, когда плашкоут СП «Путятин» выйдет из ремонта на маршрут, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службе регионального правительства.

– Мне ежедневно поступают доклады, что происходит на месте. Сейчас судно проходит судовые испытания, после 14-15 января, с учетом погоды, должно выйти на маршрут. Будет обеспечен и теплый вагончик для ожидания, трактор направят для уборки дорог. Такой ситуации могло не возникнуть, если бы каждый из должностных лиц исполнял поручения в срок, а не относился к этому небрежно. Уверен, порядок там будет наведен. Обязательно там побываю на днях, пообщаемся с жителями и посмотрим, что можно сделать для налаживания стабильной работы, – заявил губернатор.

Напомним, сами жители тем временем отправили коллективное обращение президенту России Владимиру Путину с жалобами на островную жизнь. По предоставленной информации, на острове не хватает водяных колонок, пожарной бригады, отсутствуют аптеки, карета скорой помощи, фельдшеры. Путятинцы уверены, что местным чиновникам до них нет дела, а остров пытаются освободить намеренно с помощью «спартанских условий». Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об успехах в расследовании уголовного дела из-за транспортной блокады приморцев. Вопрос, пообещали в СК, будет решаться на федеральном уровне.

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