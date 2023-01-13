Во Владивостоке температура воздуха достигнет -21°C. Фото: Василий Вахрин

Синоптики Примгидромета рассказали о погоде на 14 и 15 января. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали специалисты, в ночь на субботу, 14 января, существенные осадки в крае не ожидаются, но на побережье задует сильный ветер. Минимальная температура воздуха достигнет -12…-18°C, в некоторых районах - 25°C, а на побережье и юго-востоке -7…-13°C. Днем похолодает еще на 3-5 градусов.

В ночь на 15 января столбики термометров опустятся до -25…-32°C, на северо-востоке – до -40°C, на побережье и юго-востоке до -16…-22°C. День обещает быть холоднее на 2-3 градуса, чем в субботу.

Во Владивостоке в предстоящие выходные осадки не ожидают, но синоптики предрекают холод и сильный ветер. В субботу утром столбики термометров опустятся до -11…-14°C и продолжат понижаться до -16…-18°C. Ночь на 15 января станет самой холодной с начала зимы, температура воздуха достигнет -19…-21°C, днем поднимется лишь до -14…-17°C.

Напомним, что в крае объявили штормовое предупреждение из-за резких морозов, которые ворвутся 14 января.

По словам синоптика Бориса Кубая, к 19 января рядом с Владивостоком может пройти циклон, который принесет в город дожди и сильный ветер.

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