В 2022 году жилье получили 1200 сирот. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

За последние несколько лет в Приморье очередь детей-сирот на получение жилья стала в четыре раза меньше. Получили ключи от квартир 1200 человек в 2022 году. Данный вопрос находится на личном контроле губернатора Олега Кожемяко, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В краевом министерстве образования рассказали, что в 2018 году обеспечить жильем удалось всего 312 льготников. Ускорить процесс удалось благодаря новым методам работы: полномочия по подбору помещения передали муниципалитетам. Кроме того, были введены сертификаты, позволяющие человеку самостоятельно найти квартиру в пределах обозначенной суммы.

– По итогу 2022 года жилыми помещениями обеспечены 1,2 тысячи лиц из числа детей-сирот. Получили жилые помещения по договору найма спецжилфонда 642 человека и 558 приобрели жилье с помощью сертификатов. Освоение средств бюджета составило 99%, – поделилась замминистра образования Приморского края Наталья Василянская.

Следует отметить, что прием заявлений на получение сертификатов для приобретения жилья пройдет с первого марта по первое мая. Документы необходимо подать в отдел опеки и попечительства в том городе, где должны выдать квартиру. Действовать сертификат будет в течение шести месяцев с момента его получения. При желании в дополнение к выплате можно использовать собственные накопления, средства кредитных учреждений или материнский капитал.

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