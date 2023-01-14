В Приморье гонщик-экстремал застрял на льду озера Ханка ночью 14 января

Сообщение в ЕДДС округа поступило 14 января, в 5 утра. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

Спасатели помогли жителю Ханкайского округа, который застрял на льду посреди водохранилища. Как рассказали в региональном министерстве ГОЧС, мужчина решил прокатиться на озере Ханка, но застрял в снежном насте и потерял ориентир обратно. Ему пришлось обратиться в службу 112, сообщает «КП – Владивосток».

Сообщение в ЕДДС округа поступило 14 января, в 5 утра. По словам попавшего в западню мужчины, сначала он попытался сам найти путь домой, но заблудился и понял, что без помощи спасателей ему не обойтись.

– Любитель экстрима сам позвонил в службу 112. На место выехала поисковая-спасательная группа 42-го пожарного гарнизона в составе четырех человек и одной единицы техники. Мужчину быстро обнаружили и доставили на берег, – отметили в министерстве.

Напомним, ранее в некоторых районах Приморья комиссия по предотвращению ЧС запретила выходить на лед в период ледостава. Под ограничения попали Находка, Спасск-Дальний и Октябрьский округ. Новые правила были введены и во Владивостоке. Глава города подписал постановление об ограничении посещения водных объектов до 1 января 2022 года и затем с 1 марта 2023 года.

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