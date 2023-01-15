Мать троих детей экстренно эвакуировали в тяжелом состоянии с отрезанного от материка острова Путятина

Женщину перевезли в больницу на материке лишь спустя сутки. Фото: Администрация ЗАТО Фокино

Транспортная блокада острова Путятина «принесла свои плоды». В пятницу, 13 января, 35-летней женщине стало плохо, обращение в местную больницу не помогло, тогда родные стали искать другие способы спасти родственницу. Однако из-за штормового предупреждения сразу не удалось вывезти островитянку на материк, где ей поставили смертельный диагноз. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ПРЕДЫСТОРИЯ

Целых два месяца жители острова Путятина ЗАТО Фокино борются с отсутствием морской переправы на материк. Единственный паром долгое время был в ремонте. Сложившаяся ситуация привела не к самым хорошим последствиям – людей увольняли с работы, не было возможности выбраться в город. Зз-за транспортной блокады плакали взрослые мужики, женщины не могли добраться до материка и купить подарки детям, не говоря о том, что на острове нет бригады скорой помощи, медицинских учреждений, аптек.

Островитяне обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать в решении проблемы, позже подключился и глава СКР Александр Бастрыкин. Вскоре после этого губернатор Приморья Олег Кожемяко уволил замминистра регионального транспорта и дорожного хозяйства Григория Плотницкого, который и должен был разобраться с ситуацией. Сам глава края заявил, что с ситуацией обязательно разберутся.

В итоге судно обещали пустить в субботу, 14 января, но этого не произошло – помешали метеоусловия.

«ПЛОДЫ» БЛОКАДЫ

13 числа, за сутки до запланированного выхода парома на маршрут, случилось то, чего местные жители боялись – их землячка занемогла.

– Женщине в 19:00 стало плохо, отвезли в местный фельдшерский пункт, поставили капельницу, сначала думали ротавирусная инфекция. Муж после капельницы забрал домой, позже стало хуже, вызвали фельдшера на дом. Подозрение на острый панкреатит, – рассказывает в социальных сетях жительница поселка Путятин.

Родственники «стали обивать пороги», обращались к бывшему главе Фокино и представителям власти островной территории. Баржи и катера, вертолеты… Они просили помочь любым возможным способом. Но на море были сильный ветер с порывами до 34 метров в секунду.

В итоге удалось найти буксир, и лишь через сутки с лишнем женщина оказалась в больнице на материке.

– Ее доставили в госпиталь города Фокино в крайне тяжелом состоянии с давлением 40. Панкреонекроз. С таким диагнозом 90% летальный исход. Шансов практически нет. Больница в Фокино ей вряд ли поможет, здесь нужна высококвалифицированная помощь. Местные врачи говорят, что если бы доставили сутки назад, то шансов было бы намного больше. Сейчас она умирает…

ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ НАБЛЮДАЕТ

Спасатели МКУ ГОЧС встретили женщину на персе и помогли бригаде скорой помощи переместить тяжелобольную с буксира в карету СМП. После приморчанку отвезли в реанимацию.

– Ситуацию с пациенткой с острова Путятина министерство здравоохранения Приморья взяло на особый контроль. С 14 января она под дистанционным наблюдением врачей территориального центра медицины катастроф. Сейчас решается вопрос целесообразности и возможности ее эвакуации силами санитарной авиации в краевой стационар или оказание помощи на месте в случае запрета перевозки по состоянию здоровья, – заявили в минздраве.

В настоящее время у женщины крайне тяжелое состояние, отмечают в администрации Фокино. Более подробной информации о том, как она себя чувствует, нет. Добавим, что дома на острове у нее осталось трое детей.

ДОБАВИМ

Один пирс находится на Путятина в аварийном состоянии, второй – арестован прокуратурой, так как построен с многочисленными нарушениями.

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