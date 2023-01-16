В Ольгинском округе Приморья после снегопада создадут филиал «Примавтодора»

Средства на закупку необходимой техники уже выделили из краевого бюджета. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что филиал АО «Примавтодора» появится в Ольгинском округе. Базу оборудуют необходимой техникой, чтобы эффективнее бороться с последствиями непогоды, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам губернатора, такое решение было принято во время ликвидации последствий декабрьского удара стихии. Кроме того, спецтехникой пополнится филиал в Лазовском округе.

– Это был небывалый снегопад для Ольгинского округа. Он затронул также части Кавалеровского и Лазовского округов, Дальнегорска. В шесть с половиной раз были превышены нормы. Нанесен большой урон. Прежде всего, где-то было прервано транспортное сообщение, где-то не было электричества. Энергетики все восстанавливали. Животному миру был нанесен большой ущерб. Везде были непроходимые снега. А тяжелой техники, способной расчищать такие завалы, там не оказалось, – добавил он.

Следует отметить, что расчищать дороги от снега в этих округах края специалисты начали еще до новогодних праздников, но работы ведутся до сих пор. Деньги на закупку необходимого оборудования уже выделили из краевого бюджета. Планируется закупить на них бульдозе, самосвалы, катки, грейдера и так далее.

– Сейчас там находится министр транспорта. Работы ведутся везде: и со стороны Кавалерово, и со стороны Милоградово, и там, где Моряк-Рыболов, Фурманово. Везде работает техника. Да, еще остаются участки с односторонним движением, с карманами, но, как мне докладывают, 15-16 января все основные проезды будут готовы. Будет еще уборка снега внутри населенных пунктов. Пока окончательно не завершим все работы, снимать технику оттуда не будем, – поделился Олег Кожемяко.

В АО «Приавтодор» сообщили, что филиал в Ольгинском районе станет 17 по счету. Кроме того, еще 11 участков действуют в разных муниципалитетах края.

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