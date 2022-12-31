Необычное решение принял Губернатор Приморья. Фото: Правительство Приморского края

Снегопад, который прошел в Приморье 21-23 декабря, нанес краю огромный урон. Особо пострадали от удара стихии жители Кавалеровского, Чугуевского, Ольгинского и Дальнегорского округов. Спасательные операции уже закончены, а большая часть территорий расчищена. Именно поэтому 30 декабря во время заседания краевой комиссии по ЧС губернатор Олег Кожемяко поручил министерству лесного и охотничьего хозяйства региона и другим ведомствам накормить копытных животных и помочь им выжить в тяжелейших условиях после непогоды. Как сообщили в правительстве приморского края, работы уже начаты, а в первые дни 2023 году они продолжатся в более масштабном объеме.

– Мы готовы предоставить около 100 тонн кормов. Необходимо подобрать хозяйства с фуражным зерном так, чтобы они были удобно расположены к заснеженным муниципальным образованиям. Отчитаться фотоматериалами о нахождении зерна в местах подкормки диких зверей. Кроме того, охотхозяйствам нужно проложить маршруты снегоходами, любой гусеничной техники вдоль леса так, чтобы не пострадали копытные, – отметит Олег Кожемяко.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов рассказал, что всего планируется закупить до 1000 тонн кормов. Пойдут на эти цели деньги не только из бюджетных средств, но и охотпользователей.

Глава ведомства добавил, что привлекут к подкормке и другие учреждения министерства, которые с первых дней снежного циклона помогали в ликвидации его последствий и расчищали дороги.

– Там уже работает наша техника, которая, помимо расчистки подъездов, подламывает кустарник, обеспечивая копытных животных дополнительным подножным кормом, – добавил Константин Степанов.

Напомним, «Комсомолка» писала, что в Ольгинском районе стадо косуль перебежало дорогу спасателям. Животные были шокированы встречей с человеком и не сразу поняли, что происходит.

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