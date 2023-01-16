Приморье возглавило рейтинг по детской смертности на Дальнем Востоке

Данные озвучили в Росстате. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский край занял первое место в ДФО по количеству умерших детей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Статистику привели специалисты Росстата. По опубликованным данным, с января по ноябрь 2022 года в Приморье умерли 97 малышей в возрасте до года. За этот же период в 2021 году смертность была на 10 младенцев меньше.

Второе место между собой поделили Забайкальский и Хабаровский края – умерло 60 детей, третье заняла Республика Бурятия – 50 младенцев. Наименьшие показатели по смертности оказались у Чукотского автономного округа (7 человек) и Магаданской области (4 человека).

Напомним, что в новом году первым в стенах родильного дома № 3 во Владивостоке младенцем стала девочка весом в 3 490 граммов и ростом в 51 сантиметр. В Находке же первым в 2023 году родился настоящий богатырь весом в 4 080 граммов.

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