Выкупить служебную квартиру можно будет в ипотеку на льготных условиях. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Сотрудники Находкинской городской больницы получат квартиры в новострое в 2023 году в рамках программы «Арендное жилье». Ими станут 87 молодых врачей и медсестер. Обеспечение служебными квартирами позволит привлечь специалистов и снизить дефицит медицинских кадров в учреждении, сообщили в правительстве Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В прошлом году в Находкинскую городскую больницу были трудоустроены 29 врачей и 67 человек медперсонала. Главный врач Андрей Кузьмин рассказал, что в Тихоокеанском государственном медицинском университете учатся 54 целевика, которые в будущем пополнят коллектив больницы:

– Решение жилищного вопроса станет дополнительным стимулом для привлечения и закрепления медицинских кадров – необходимые для города специалисты останутся работать в Находкинской горбольнице.

В Корпорации развития жилищного строительства сообщили, что в Находке завершилось строительство двух домов на Добровольского по программе «Арендное жилье». Ввод в эксплуатацию запланирован на 31 января. Часть из 440 квартир с чистовой отделкой предназначена для сотрудников Находкинской городской больницы. Выкупить служебную квартиру можно будет в ипотеку на льготных условиях.

Напомним, «Комсомолка» писала, что 1200 сирот в Приморье получили ключи от квартир в 2022 году. Ускорить процесс выдачи жилья в четыре раза удалось из-за новых методов работы.

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