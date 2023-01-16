Алексей Ляйфер. Фото: Администрация Владивостока

Заместителю главы администрации Владивостока Алексею Ляйферу окончательно предъявили обвинение во взятках и превышении полномочий. Законным возбуждение уголовного дела признала региональная прокуратура, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– В декабре 2021 года он [подозреваемый. – Прим. ред.] убедил находящегося в его подчинении работника администрации Владивостока принять незаконное решение о предоставлении группе граждан в общую долевую собственность по льготным основаниям земельного участка во Владивостоке с нарушениями требований административного регламента, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

По данным редакции «КП», речь идет об Армене Карапетяне, главе УМС Владивостока, который, вероятно, заключил досудебную сделку со следствием. В результате обоюдной махинации в январе 2022 года в собственность неуказанных жителей передали земельный участок на 9 тысяч квадратных метров всего за 5% от его кадастровой стоимости. Из-за этого, считают в прокуратуре, бюджет городского округа недополучил 20 миллионов рублей. Более того, в аналогичной схеме уже обвиняются Наталья Соколова, бывшая вице-мэр Владивостока, и непосредственно Карапетян. Дело в их отношении завели из-за гаражей, благодаря которым получать участки удавалось за бесценок.

Кроме того, Ляйфер обвиняется в крупной взятке, которую он получил от юрлица за оказание содействия в заключении договора аренды земли на территории Владивостока. Это произошло в декабре 2018 года. Ляйфер, напомним, отправлен в СИЗО на два месяца решением суда. За чиновника вступился ранее бизнесмен Дмитрий Алексеев.

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