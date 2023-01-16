Алексей Ляйфер. Фото: Администрация Владивостока

Приморский миллиардер и совладелец ГК DNS Дмитрий Алексеев прокомментировал новость об аресте замглавы Владивостока Алексея Ляйфера. Известие огорчило бизнесмена, который запомнил чиновника как «умного и неравнодушного» человека, сообщает «КП».

Как рассказал в своем Telegram-канале Дмитрий Алексеев, вице-мэр эпизодически работал с ним над Нагорным парком и выступал на мероприятиях, связанных с развитием города. Бизнесмен описывает Ляйфера как «грамотного юриста», который «разбирается в правовых вопросах городского хозяйства». По мнению миллиардера, вице-мэр проявлял большую осторожность и перестраховку при принятии решений.

– Новость о посадке вице-мэра Владивостока Алексея Ляйфера повергла меня в уныние. Хотя, казалось бы, чего уже только мы не видели в последнее время. <…> Владивосток маленький город, [здесь] все прекрасно знают, кто работает, а к кому можно обратиться «порешать вопросики». Не припомню, чтобы Ляйфер хоть как-то фигурировал в этом контексте, – написал совладелец DNS.

Замглавы обвиняется по статьям «получение взятки должностным лицом в крупном размере» (от 7 до 12 лет) и «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (от 3 до 10 лет). Алексеев считает, что серьезное наказание, которое грозит вице-мэру за вменяемые преступления, не будет способствовать развитию Владивостока.

– Неужели кто-то думает, что массовые посадки чиновников <…> хоть как-то способствует развитию городов или хотя бы способствует их функционированию? Я вот абсолютно уверен, что сейчас практически невозможно затащить в администрацию никаких специалистов. Жизнь теперь устроена так, что попасть в СИЗО можно за любую подпись, как и за ее отсутствие. Так что административный ступор только усилится.

Напомним, Алексей Ляйфер был заключен под стражу 15 января. В тот же день он отправился в СИЗО на два месяца. Он работал в департаменте земельных и имущественных отношений и был одним из первых . На данный момент известно, что дело замглавы имеет отношение к коррупционным схемам бывших сотрудников мэрии – Натальи Соколовой и Армена Карапетяна. По данным СК, экс-чиновники нанесли ущерб бюджету Приморского края в размере 77,9 миллиона рублей.

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