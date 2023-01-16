Три человека спаслись во время страшного пожара в Приморье

Эксперты выясняют причину возгорания. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125.

Серьезный пожар произошел 16 января во Владивостоке. Пламя охватило двухквартирный дом, но трем приморцам удалось вовремя покинуть горящее здание. В результате ЧП погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Сообщение о возгорании в доме на улице Выселковой поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 8:40 часов утра. Специалисты работали на месте уже спустя десять минут. Несмотря на это, к моменту их прибытия крыша здания была уже полностью охвачена огнем. Три человека смогли самостоятельно эвакуироваться еще до приезда профессионалов.

Следует отметить, что задействованы в тушении были 19 человек личного состава и 5 единиц техники. В результате возгорания повреждена крыша на площади около 20 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

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