«Моряки» поразили болельщиков. Фото: ХК «Адмирал»

Сильнейшие спортсмены «Адмирала» и «Металлурга» сразились 13 января в Магнитогорске. Прошел матч в рамках Континентальной хоккейной лиги. «Моряки» встречались в четвертый раз с непростым соперником, но в этой игре удача была на стороне приморцев. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Преимущество в первом периоде было на стороне «магнитки». Хоккеисты перебросали «моряков» в два раза и доминировали в точке сбрасывания. «Распечатать» ворота удалось Максиму Карпову с передач Николая Голдобина и Коди Керрана – 1:0 в пользу соперника.

Преимущество было у соперника. Фото: ХК «Адмирал»

Проявили себя приморские спортсмены уже во втором периоде. Они создавали немало опасных моментов, активно атаковали магнитогорцев, но забить шайбу им так и не удалось.

Изменился счет игры лишь на 55-минуте. Павел Шэн филигранным ударом пронзил ворота «Металлурга», завершив маневр Уильямса Колби. Овертайм победителя не выявил, а послематчевая буллитная серия же смогла потрепать нервы игрокам и болельщикам. Принес победу на буллитах приморцам Даниил Гутик – 2:1.

Приморские спортсмены изменили исход игры. Фото: ХК «Адмирал»

– Мы довольны, что наконец-то победили Магнитогорск. Три игры упирались, все было рядом. Тяжело входили в игру. Не все получалось, соперник доминировал, был быстрее в борьбе. А начиная со второго периода мы немножко подправили, уже совсем другая картина, другая игра была. Считаю, что создали много голевых моментов. Молодцы ребята, проявили волю к победе. Молодое звено Шэна сравняло счет, они очень неплохо играли. Считаю, что заслуженно победили. Сейчас немного поулыбаемся и поедем дальше играть. Всех с победой, – поделился впечатлениями главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Матч прошел в Магнитогорске. Фото: ХК «Адмирал»

Следующая игра «моряков» пройдет 14 января в Уфе с «Салават Юлаевым». Болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире в кинотеатре Океан IMAX. Спортсмены встретятся на льду в 21:30 по владивостокскому времени.

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